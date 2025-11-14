HANA HANAが14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定した。紅白初出場となる。アーティスト兼プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOを務め、現在 BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGが、ラッパー&シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催したガールズグループオーディション「No No Girls」。そのオーディションから誕生した７人組のガール