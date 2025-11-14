寒河江市でことし6月酒気帯び運転で逮捕され罰金刑を受けた市職員の男性について、市は14日付けで懲戒免職としました。懲戒免職処分となったのは寒河江市の25歳の男性主事です。この男性は今年6月7日、サイクリングイベントの実行委員として打ち上げに参加し、飲酒しました。その後、自家用車を運転し、寒河江市の県道で縁石に乗り上げる事故を起こして警察に逮捕されたものです。男性は書類送検され、山形簡裁は先月30日、罰金40