日本時間１５日午前０時５分にシュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁が講演、同１５日午前４時半にローガン米ダラス地区連銀総裁が講演、同１４日午前５時２０分にボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加する。シュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁は０．２５％の利下げを決定した１０月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを支持、ローガン米ダラス地区連銀