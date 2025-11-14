【香港】 実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第3四半期）17:30 予想0.7%前回0.7%（前期比) 予想3.8%前回3.8%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第3四半期）19:00 予想0.2%前回0.2%（前期比) 予想1.3%前回1.3%（前年比) ユーロ圏貿易収支（9月）19:00 予想N/A前回10.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回97.0億ユーロ（季調