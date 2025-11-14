テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンドが継続、０．８９００が当面の上値メド 0.8893エンベロープ1%上限（10日間） 0.8869ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8856現値 0.8811一目均衡表・転換線 0.880510日移動平均 0.876721日移動平均 0.8761一目均衡表・基準線 0.8717エンベロープ1%下限（10日間） 0.8696一目均衡表・雲（上限） 0.8691100日移動平均