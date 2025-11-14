高知県内各地のふるさとの味を一堂に集めた「ふるさとまつり」が高知市で始まりました。高知市の鏡川河畔「みどりの広場」では11月14日から、「フェスティバル土佐・第54回ふるさとまつり」が始まり、朝から多くの人で賑わっています。25年は、県内23の市町村と4つの団体が参加しふるさと自慢の味や特産品を販売しています。井上アナ「9時オープン長い列は、四万十市のびっ栗まんじゅう。一日400人分販売」初日の14日は、防