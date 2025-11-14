昨日の下げからやや回復＝オセアニア為替概況 昨日はロンドン市場までの上昇が一変し反落。0.6580台から0.6520台を付けた。朝は安値圏もみ合いとなったが、その後はやや反発。午前中に0.6550を付けている。もっとも午後は上値が重くなっており、大きな動きにはならず。朝からのレンジは0.6524-0.6550の26ポイントにとどまった。 豪ドル円は101円を挟んでの推移。海外市場で101円80銭台から100円69銭まで売りが出た後の回復