ドジャース・大谷翔平選手が日本時間14日、年間を通して最も活躍した指名打者に与えられる「エドガー・マルティネス賞」を受賞しました。これで5年連続の受賞となり、連続受賞ではトップタイ・受賞回数では歴代2位タイの受賞歴となりました。今季、投打二刀流として復帰した大谷選手。投手としてマウンドにあがりながらも、指名打者としても躍動を続け、打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁をマークしました。また長打数、総出塁