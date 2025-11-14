きょうの東京株式市場で日経平均株価は、前日より905円安い5万376円で取引を終えました。アメリカの中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会による利下げ観測が後退したことから、前日のニューヨーク市場では主要な株価が下落。東京市場でも取引開始直後から売り注文が優勢な展開となり、下げ幅は一時、1000円を超えました。中でも値下がりが目立ったのはAIや半導体関連の銘柄で、このところのAIブームのけん引役となってきたソフ