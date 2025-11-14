タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、最近の “日常” を複数の写真と共に、まとめて投稿しています。【写真を見る】【 井上咲楽 】「自分のご飯が食べたくて張り裂けそう」多忙な中キムチ鍋と土鍋ごはん「寝る時間を削ってでも」井上さんは、空港でスーツケースを押す写真を1枚目に投稿しつつ「移動の多い2週間」と明かし、大阪から始まって国内から「ニュージーランドロケ5日」「南米ロケ6日」「明日はトレランレー