【パリ＝上地洋実】１３０人が犠牲になったパリ同時テロから１０年となった１３日、パリ市庁舎前で犠牲者を追悼する記念庭園の落成式が行われた。庭園は、市庁舎前の広場に整備され、事件現場の名が刻まれた石のモニュメントなどが配置されている。落成式には、マクロン大統領やパリ市のアンヌ・イダルゴ市長らが出席。犠牲者の名前が一人ずつ読み上げられ、出席者は黙とうをささげて犠牲者を悼んだ。マクロン氏は、「我々は容