漁獲枠の上限を超えたため、停止命令が出ている小型船でのスルメイカ漁について、鈴木農林水産大臣は、10月末までの漁獲量が枠を大幅に超える7796トンだったと明らかにしました。鈴木憲和 農林水産大臣「大幅な超過となったことは、我々として大変遺憾であります。業界団体の皆さんと徹底的に話し合いをして、できる限り多くの漁業者の皆さんが納得感のある形で何か改善ができれば」小型船でのスルメイカ漁をめぐっては、すで