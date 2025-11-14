歌舞伎俳優の中村獅童が１４日、都内で、歌舞伎座の「十二月大歌舞伎（１２月４〜２６日）の第一部「超歌舞伎ＰｏｗｅｒｅｄｂｙＩＯＷＮ『世界花結詞』（せかいのはなむすぶことのは）」の取材会を行った。超歌舞伎は古典歌舞伎と最新テクノロジーを融合させたもの。獅童はもちろん、バーチャルシンガーの初音ミク、また獅童の子供の中村陽喜、中村夏幹らも出演する。歌舞伎にはどこか固いイメージが今も残るが、映画