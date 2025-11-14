NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の公式Instagramが更新され、徳川宗睦役の榎木孝明のクランクアップが報告された。 参考：横浜流星、『べらぼう』現場で“2度目”の誕生日橋本愛ら耕書堂一同がサプライズ祝福 投稿では、榎木が花束を手に笑顔を見せる姿を中心に、井上祐貴、城桧吏、生田斗真、福井博章、矢島健一、福山翔大、宇井晴雄ら“チーム江戸城”の面々が揃った記念ショットが公開