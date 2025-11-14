１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円４８銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭強のドル安・円高となっている。 米クリーブランド連銀のハマック総裁が１３日のイベントで「インフレを一段と抑制するために米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は政策金利を据え置くべき」との考えを示すなど、ＦＲＢ高官から利下げに慎重な発言が相次いだことからドル買い・円売りが先行。この日は週