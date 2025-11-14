ANYCOLORは、2026年1月17日開催の「加賀美ハヤト 1st One Man Live "ALPHA ONE"」グッズの事前販売を、11月14日18時からにじさんじオフィシャルストアにて開始する。 【画像】事前販売が行われるライブグッズ一覧 グッズのラインナップは、ダイカガミハンマーライト、ブレスレットライト、Tシャツ、マフラータオル、ラバーバンド、ポーチ、ミニカー、ステッカーセット、アクリルスタン