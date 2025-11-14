アルビレックス新潟は14日、同日の取締役会で中野幸夫代表取締役社長が2026年1月31日をもって退任し、野澤洋輔取締役営業本部長が26年2月1日より代表取締役社長に就任することを決議したことを発表した。新潟は残り2節となったJ1で最下位に位置し、来季のJ2降格が決定している。中野社長は20年11月に現役職へ就任。クラブを通じて「2020年11月、3度目となる代表取締役に就任し、クラブ経営を進めてまいりましたが、今シーズン