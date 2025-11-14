マサル [東証Ｓ] が11月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比56.3％増の6.5億円に拡大したが、26年9月期は前期比27.1％減の4.8億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比50円減の110円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比33.0％増の2.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.1％→9.3％に改善した。 株探ニ