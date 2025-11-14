MINISFORUMは11月14日、同社公式サイトにおけるセール施策としてブラックふらーでーキャンペーンを開始した。実施期間は11月30日（金）まで。MINISFORUM、公式ストアでブラックフライデー開催中 - ミニPCが最大30％オフに11月6日から予告されていたブラックフライデー施策が始まったという内容。最大30%オフを適用して購入できるほか、購入時に無料ギフトが付属する場合もある。クーポンは最大5,000オフを適用可能で、さらに購入者