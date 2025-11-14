back numberが2026年5月より、50万人規模となる自身初の5大スタジアムツアー＜Grateful Yesterdays Tour 2026＞を全国5ヵ所9公演のスケールで開催することが決定した。back number史上最大規模となる。この発表にあわせて、ツアービジュアルや新アーティストビジュアルも公開されたことに加え、ツアーに向けてback numberメンバーのコメントも到着した。back numberは2023年に38万人を動員した9公演の5大ドームツアーを全箇所完売