神奈川県・箱根の岡田美術館で、特別展「愛でたい美術 −絵画とやきものに見る幸せのかたち−」が開催されます。本展では、おめでたいモチーフが愛らしく表現された絵画とやきものが一堂に展示されます。幸せへの願いを込めて、美術作品には、延命長寿や子孫繁栄、家内安全など、様々な意味を持つモチーフが表されてきました。不老長寿の「仙人」、霊獣とされる「龍」、めでたい兆しとして姿を現すという「鳳凰」、千年生きると言