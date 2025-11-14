4勝11分け21敗で最下位に低迷し、すでに来季のJ2降格が決まっている新潟は14日、中野幸夫社長（70）が来年1月31日をもって退任し、現役時代は清水や新潟でGKとしてプレーした野沢洋輔営業本部長（46）が後任として同2月1日に就任すると発表した。今季は就任1年目の樹森大介監督でスタートしたが、初勝利が第9節となるなど開幕から低迷。6月下旬にコーチから昇格する形で入江徹監督に交代したが、その後も低迷が続き、10月25日