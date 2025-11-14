ホッカイドウ競馬は14日、岩橋勇二騎手（42＝田中淳）が11月23日から来年1月13日まで、高知競馬で期間限定騎乗すると発表した。高知での所属は田中守厩舎。岩橋騎手は1万2162戦1280勝（11月13日終了現在、JRA含む）。