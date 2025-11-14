14日の参院予算委員会で、参政党の安藤裕議員と高市早苗総理が身を切る改革について議論する中、「高市総理の服装」についても“論戦”が起こった。【映像】高市総理「センスもあんまりない。すんません」→議場で笑い（実際の様子）安藤議員は「高市内閣では、政務三役の給与について、国会議員の報酬を超える部分については受け取らないという方針を決定した。この意図するところ、国民に対するメッセージについてお伺いした