2023年に茨城県の日立市役所前と東海村役場に車で突っ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われた同市、無職益子泰被告（55）に、水戸地裁（有賀貞博裁判長）は14日、懲役13年（求刑懲役15年）の判決を言い渡した。弁護側は懲役3年、執行猶予5年が相当だと主張していた。起訴状によると、23年12月6日午後1時ごろ、市役所前の広場で開催中のイベント参加者2人を車ではねるなどして負傷させ、車をよけようと転倒した1人にもけが