秋田市では、県庁や市役所など行政機関が立ち並ぶエリアで相次いでクマが目撃されています。14日午前6時20分ごろの情報カメラの映像では、秋田市内にある運動公園のスタジアム近くにクマが現れたことが確認できます。すぐ近くには歩道を歩く人や行き交う車の姿がありますが、クマは動じる様子はありません。クマはスタジアムに沿って歩いたのちに、足早に横断歩道を渡り、神社の敷地に入ったとみられています。また、このあと運動