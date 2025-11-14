今日14日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。令和7年第45週(11月3日から9日まで)のインフルエンザの指定医療機関の報告数は「84,183」でした。定点当たり報告数は「21.82」で、東京都などではインフルエンザ流行警報が発表されています。この先、太平洋側では空気の乾燥が進むため、ノドのケアなど体調管理に十分ご注意ください。患者報告数が急増流行警報が出されている地域も今日14日に厚生