肺炎のため８日に死去した俳優・仲代達矢さん（享年９２）の葬儀が１４日、東京・世田谷区の仲代さんが設立した俳優養成所「無名塾」で営まれ、同塾出身の役所広司、益岡徹、若村麻由美らが参列した。稽古場に祭壇が設置され、役所が弔辞を述べた。戒名は「修藝院釋照達（しゅうげいいんしゃくしょうたつ）」で、関係者によると仲代さんが大事にしていた「一生修業」という思いや、みんなを照らす存在だったことが込められてい