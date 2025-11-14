ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＭＡＫＩＤＡＩが１３日までに自身のＳＮＳを更新し、夜景ショットを公開した。インスタグラムで「Ｖｉｂｅｓｏｎ，ｌｉｇｈｔｓｕｐ」とつづり、夜景をバックにした黒ジャケット姿でのショットを披露。さらに「１枚目でどこか分かったら凄（すご）いです」と添えた。この投稿には「神戸の夜景綺麗ですね」「１枚目の神戸大橋で分かりましたー」「いつも素敵」「神戸かなぁっ