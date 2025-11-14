雪印メグミルクは、えんどう豆由来のプラントベースフードブランド「Plant Label（プラントラベル）」の認知拡大を目的とした体験型イベント「知ってる豆の、知らない味。展」を11月8と9日、アーバンドックららぽーと豊洲(東京)で開催した。試食やクイズを通じてえんどう豆の特徴や栄養素を紹介し、2日間で1521人が来場した。来場者は展示パネルのヒントをもとにクイズに挑戦。正解者には「ナチュレ恵 megumi 植物生まれ」の試