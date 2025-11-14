中国の戴兵・駐韓大使が、韓国の原子力潜水艦〔原潜／核推進潜水艦（核潜）、SSN〕導入に関連して「中国は外交ルートを通じて韓国に懸念を表明した」とし「この問題を慎重に処理してほしい」と述べた。「韓米が核拡散防止義務を果たすべき」という中国外交部の既存の立場からもう一歩踏み込んだもので、韓米の原潜協議に対する事実上の警告メッセージを送ったという分析が出ている。戴大使は13日午後、ソウル明洞（ミョンドン）の