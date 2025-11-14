米メジャーリーグ（MLB）のスーパースター、 LAドジャースの大谷翔平（31、日本）がまた満票で2025MLBナショナルリーグ（NL）最優秀選手（MVP）に選ばれた。14日（日本時間）にMLB事務局が公開した全米野球記者協会（BBWAA）のMVP投票の結果、大谷は1位票30枚を独占し、総点420点でMVPに選定された。2位票23枚など総点260点のNL本塁打王（56本）カイル・シュワーバー（フィラデルフィア・フィリーズ）を抑えた。大谷は3年連続、通