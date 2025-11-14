◇明治神宮大会1回戦山梨学院6―3帝京（2025年11月14日神宮）山梨学院（関東代表）が6―3で帝京（東京代表）を下し、準々決勝進出を果たした。2点を追う7回に1点を返すと、8回に3得点、9回に1得点で逆転勝利を飾った。26年ドラフト1位候補に挙がる最速152キロ右腕・菰田陽生投手（2年）は「3番・三塁」で出場し、打っては2安打1打点。投げては救援投手として1回1/3を投げ、2安打無失点だった。「本当に今日は後半に