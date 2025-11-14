大谷翔平選手と真美子さんがデコピンの脱走を阻止するのに奮闘しました。日本時間14日にMVP発表が行われナ・リーグは大谷選手は満票で3年連続4度目のMVPを受賞しました。昨年の受賞の際には隣に座っていたデコピンが拍手している間に脱走。その後の受賞コメント以降姿を現しませんでした。今年も大谷選手は真美子さんとデコピンと受賞の瞬間を迎えます。後ろの人の祝福の拍手でビクッとしたデコピンでしたが、真美子さんの手で優し