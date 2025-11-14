＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞ラッパーのちゃんみな（27）が初出場を決めた。若い世代を中心に支持を集めるちゃんみなは、SKY−HI（38）とタッグを組んだオーディション番組「No No Girls」で、ガールズグループ「HANA」を手がける名手腕を見せた。「HANA」の生みの親でもあり、2組の共演にも注目が集まる。ちゃんみなは「練馬のビヨンセ」の異名を持つ。過去の出演番組では由来について「渡辺直美さんに似ているっ