モデルの美優が13日に自身のアメブロを更新。次男がインフルエンザのワクチンを接種したことを報告した。この日、美優は「次男のインフルエンザのワクチン接種で小児科に行ってきました！」と報告し「今年から注射に加えてフルミスト（鼻の中にスプレーするもの）助成されることになったので初めてのフルミストでインフルエンザのワクチン接種をすることにしました」と、鼻腔内に噴霧するタイプのワクチンを選んだことを明かした。