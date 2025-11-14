大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。この日、発表された出場歌手は紅白で37組、特別企画で2組の計39組。FRUITSZIPPER、ちゃんみな、M!LKら10組は初出場を決めた一方で、今年デビュー40周年を迎えたロックバンド「TUBE」や今年デビュー40周年の久保田利伸のほか、岩崎宏美、布施明、ORANGE RANGEが“復活”。堺正章は特別企画で出演する。この日発表では、紅組20組、白組17組と3組