阪神は14日、西純矢選手と戸井零士選手との育成選手契約の交渉を行い、合意に達したと発表した。西は背番号『120』、戸井は『121』。西は19年ドラフト1位で阪神に入団し、2年目の21年にプロ初勝利をマークすると、22年に6勝、23年に5勝を挙げたが、昨季、今季と一軍勝利なし。今季は一軍登板がなく、この秋から打者に転向している。