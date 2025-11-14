日本ハムと阪神は14日、伏見寅威選手と島本浩也投手のトレードが成立したと発表した。伏見は12年ドラフト3位でオリックスに入団すると、22年オフにFA宣言して日本ハムに移籍。移籍3年目の今季は、64試合に出場して、打率.241、2本塁打、11打点の成績を残していた。島本は10年育成2位で阪神に入団し、19年に63試合に登板した経験がある。今季は16試合に登板して、2勝1敗2ホールド、防御率1.88だった。▼ 島本浩也「タイガース