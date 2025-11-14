大リーグのＭＶＰが１３日（日本時間１４日）、発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が、満票で３年連続４度目の受賞を決めた。愛犬デコピンカラーのようなブラウンのセーターにクリーム色のパンツ姿の大谷は、同じくブラウンのワンピースを着た真美子夫人と一緒にソファーに座り、二人の間にデコピンがちょこんと座り、ＭＬＢネットワークの中継に登場した。ドジャースの公式ＳＮＳには、大谷からの感謝のメッセー