懐かしさを現代に…蘇る昭和の風格軽自動車市場では燃費性能や経済性に加え、“自分らしさ”を表現できるデザイン性やアクセサリーが用意されているモデルが多くあります。そんな中、ダイハツの「ミラ イース」は、実用性と個性を両立する一台として改めて関心を呼んでいます。高級感アップするレトロ仕様とは？【画像】超カッコいい！ これが“レトロ”なダイハツ最新「“一番安い”乗用車」です！（30枚以上）ミラ イース