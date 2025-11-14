５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」が、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することが１４日、発表された。今年３月にリリースしたデビュー１０周年記念アルバム収録曲「イイじゃん」がＳＮＳなどで大人気となり、悲願の初出場。この日、同局内で行われた会見に出席し、喜びを語った。佐野勇斗は昨年の紅白に、ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」の出演者として出演。佐野「昨年紅白のＮＨＫホールの舞台に立たせ