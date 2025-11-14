◆第７８回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦▽女子準決勝旭川実２―０札幌山の手（１４日・北ガスアリーナ４６）旭川実が札幌山の手との名門対決を制し、２年ぶり３３回目の春高バレー出場を決めた。全員バレーで強豪を振り切った。春高に３年連続出場中だった札幌山の手を相手に、第１、２セットともに２５―２２のストレート勝ち。昨年は出場を逃していただけに、涙を見せた土屋苺花（３年）は「２年