２０２０年の春秋グランプリ制覇など、Ｇ１を４勝した名牝クロノジェネシスの初子ベレシート（牡２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、１勝クラスのエリカ賞（１２月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かうことが１１月１４日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は７月２０日の小倉でデビュー勝ち後、アイビーＳを目標に調整されていたが、レース前日に発熱したため