ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。連続テレビ小説「ばけばけ」（放送中）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバートハンバート」が紅組で初出場を決めた。家庭では、父母として３人の子供を育てている。佐野遊穂は「子供は結構厳しいですからね。けちょんけちょんに言われないように頑張りたい」と、