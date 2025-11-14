日本海沿岸の小さな漁師町を舞台に、元ヤクザの漁師・三浦と目の見えない少年・幸太という、年の離れた孤独な2人の絆を描くヒューマンドラマ『港のひかり』が、11月14日から全国公開中だ。主演に舘ひろしを迎え、『正体』（24）の俊英・藤井道人監督と数々の名作を手掛けてきた名キャメラマン、木村大作がタッグを組んだ本作で、主人公・三浦と絆を育む少年・幸太を演じるのは、本作が映画初出演となる尾上眞秀。七代目尾上菊