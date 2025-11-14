全高1935mmと高く、フロントオーバーハングも長いのでかなり不利なパッケージですが、巧みなバランスでSUVらしいどっしりとしたプロポーションを実現しています。 見ただけでワクワクする、絶妙な外観バランス JMS2025を取材してきて、特にデザイン的に注目したクルマをご紹介。今回は「トヨタ・ランドクルーザー“FJ”（以下、ランクルFJ）」です。ランクルFJは、本格SUVらしいデザインで