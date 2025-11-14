タレント・俳優のMEGUMI（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つ衣装姿のショットを公開した。【写真】「全部いい」「うっとり」美スタイル際立つ複数の肩出しドレス姿を披露したMEGUMIMEGUMIは「最近はこんな格好でお送りしました」のコメントとともに、黒やシースルーなどの肩出しドレス姿、スタイリッシュな黒のスーツ姿、ミニスカ×ロングブーツに肩をチラ見せした衣装など、さまざまなソロショット