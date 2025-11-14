¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç8·î¡¢½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤¬»ö·ï2ÆüÁ°¤«¤éÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³Àè¼þÊÕ¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤äÅ¡Âð¿¯Æþ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¿À¸ÍÃÏ¸¡¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍ­Ìµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢12·î8Æü¤Þ¤Ç´ÕÄêÎ±ÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÕÄê·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·º»ö½èÊ¬¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£