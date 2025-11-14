通販大手「アスクル」のサイバー攻撃に関連して、「無印良品」のネット通販の利用者の個人情報が流出した可能性があることがわかりました。「無印良品」を展開する良品計画の発表によりますと、流出した可能性があるのは、アスクルの子会社に提供していたネット通販利用者の住所や氏名、電話番号などの個人情報で、クレジットカード情報は含まれていないということです。現時点で情報を悪用した被害は確認されていないということで